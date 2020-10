Bolzano: Giunta modifica legge provinciale. Possibile il riempimento fino all’80% di TPL e impianti di risalita

(FERPRESS) – Bolzano, 27 OTT – Alla luce dell’andamento dei dati epidemiologici del Coronavirus cambiano le disposizioni del cosiddetto Allegato A della legge provinciale n.4 dell’8 maggio 2020 sulla Fase 2 relativamente al trasporto pubblico.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it