Bolzano: funivia Renon, in corso controlli annuali e sostituzione fune traente

(FERPRESS) – Bolzano, 11 NOV – La funivia del Renon fino al 26 novembre è fuori servizio per l’esecuzione di una serie di interventi. Nel corso dei lavori di manutenzione e di revisione annuali viene cambiata anche la fune traente. La nuova fune è stata consegnata di recente con un trasporto speciale partito da Brescia. I lavori di manutenzione e di revisione annuali sono previsti dalla normativa del settore. “In Alto Adige vengono effettuati controlli periodici rigorosi ai fini di garantire la sicurezza e la regolarità degli impianti a fune. Questi controlli garantiscono la miglior sicurezza possibile per i nostri impianti,” fa presente l’assessore provinciale alla mobilità Daniel Alfreider In generale sono previsti diversi tipi di controlli: giornalieri, settimanali, mensili, annuali e pluriennali e che vengono documentati in modo preciso e rigoroso e che riguardano tutti i componenti degli impianti.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 11/11/2021 h 16:57 - Riproduzione riservata