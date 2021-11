Bolzano: firmato il contratto per la realizzazione della Circonvallazione Chienes

(FERPRESS) – Bolzano, 11 NOV – Spostare il traffico dal centro del paese e garantire un flusso di traffico più fluido sulla strada statale della Val Pusteria: queste sono due delle principali priorità della nuova circonvallazione di Chienes. Il contratto per i lavori di costruzione è stato firmato da poco tra la Provincia e l’Associazione temporanea di imprese ” P.A.C. Spa –CARRON BAU Srl “. Per l’assessore alla mobilità Daniel Alfreider la nuova circonvallazione di Chienes è un progetto importante per migliorare la fluidità del traffico sulla statale della Pusteria da Brunico a Varna: “Intorno al centro del paese di Chienes si formano spesso lunghe code, soprattutto per chi arriva da Vandoies. La nuova circonvallazione sposterà gran parte del traffico fuori dal centro del paese. Inoltre, sarà possibile migliorare la qualità della vita dei residenti”, fa presente l’assessore Alfreider.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 11/11/2021 h 09:35 - Riproduzione riservata