Bolzano: firmato il contratto di servizio tra Provincia e SASA per le linee extraurbane

(FERPRESS) – Bolzano, 4 OTT – La scorsa settimana la Giunta provinciale di Bolzano ha deciso di affidare le linee extraurbane alla SASA Spa società in house della Provincia e dei Comuni di Bolzano, Merano e Laives. Sono quindi affidate alla SASA le linee che dalle zone circostanti portano ai centri cittadini di Bolzano e Merano.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it