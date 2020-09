Bolzano: firmato contratto con le ditte appaltatrici per la variante nord-ovest di Merano. Via ai lavori l’8 settembre

(FERPRESS) – Bolzano, 1 SET – Oggi al Dipartimento mobilità a Bolzano la firma il contratto tra Provincia e la cordata d’imprese che realizzerà la variante nord-ovest di Merano, guidata da Carron Bau Srl GmbH (capogruppo) e composta dalle aziende Mair Josef & Co. KG di Mair Klaus e DI VINCENZO DINO & C. SpA.

Via ai lavori l’8 settembre.

