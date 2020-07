Bolzano: Euregio2Plus, dal 1 agosto entra in vigore il biglietto valido per tutta la famiglia

(FERPRESS) – Bolzano, 15 LUG – Dal primo agosto, con il nuovo biglietto Euregio2Plus, le famiglie possono viaggiare con i mezzi pubblici per un’intera giornata in tutta l’Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino, da Kufstein a Borghetto, a soli 39 euro. Il biglietto è valido per 2 adulti e massimo 3 bambini sotto i 15 anni sui mezzi pubblici locali (comprese le funivie del Renon e San Genesio e la funicolare della Mendola), esclusi i viaggi a lunga distanza. La decisione è stata formalizzata ieri (14 luglio) attraverso una delibera dalla Giunta altoatesina. A comunicarlo è la provincia con una nota stampa.

Pubblicato da COM il: 15/7/2020 h 16:16