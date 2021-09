Bolzano: dal 6 settembre 80 bus integrano trasporto pubblico per l’avvio della scuola

(FERPRESS) – Bolzano, 31 AGO – A partire dalla prossima settimana, con l’avvio della scuola il 6 settembre, la Ripartizione mobilità della Provincia metterà a disposizione un’ottantina di bus ad integrazione del trasporto pubblico locale. In queste settimane i tecnici, assieme ai concessionari, hanno svolto un intenso lavoro preparatorio, affinché tutto sia pronto in tempi di pandemia. “Se necessario, si provvederà ad adeguare l’offerta”, afferma l’assessore provinciale alla mobilità, Daniel Alfreider, che ribadisce l’importanza di garantire un servizio adeguato alle necessità.

