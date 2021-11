Bolzano: dal 22 novembre a Caldaro e Appiano in funzione i semafori per precedenza a mezzi pubblici

(FERPRESS) – Bolzano, 19 NOV – Da lunedì prossimo (22 novembre), dopo una fase di prove tecniche, saranno definitivamente in funzione gli impianti semaforici lungo il percorso del Metrobus nei Comuni di Caldaro e Appiano. “Con la messa in servizio dei semafori nell’Oltradige si concretizza un altro elemento centrale del progetto e prende il via una nuova fase nella mobilità con l’obiettivo concreto di mitigare con efficacia il traffico nell’area metropolitana Bolzano-Oltradige”, afferma l’assessore provinciale alla mobilità, Daniel Alfreider, facendo presente come il progetto del Metrobus potrebbe assumere carattere di esempio anche per altre località.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 19/11/2021 h 13:42 - Riproduzione riservata