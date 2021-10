Bolzano: contratto di servizio tra Provincia e SASA. Oggi la firma del contratto di servizio

(FERPRESS) – Bolzano, 1 OTT – La scorsa settimana la Giunta provinciale ha deciso di affidare le linee extraurbane alla SASA Spa società in house della Provincia e dei Comuni di Bolzano, Merano e Laives. Sono quindi affidate alla SASA le linee che dalle zone circostanti portano ai centri cittadini di Bolzano e Merano. “Con questo passo la Provincia vuole sfruttare meglio in futuro le sinergie, garantire servizi, collegamenti e qualità per i passeggeri e promuovere la mobilità sostenibile nelle città e nelle aree circostanti”, afferma l’assessore alla mobilità, Daniel Alfreider.

Dal 14 novembre e per i prossimi 10 anni SASA gestirà circa 30 nuove linee. Il relativo contratto di servizio è stato firmato oggi (1 ottobre) dall’assessore alla mobilità, Daniel Alfreider, e dal presidente della Sasa, Francesco Morandi.

Pubblicato da COM il: 1/10/2021 h 11:44 - Riproduzione riservata