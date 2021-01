Bolzano: auto elettriche, 33 nuove stazioni di ricarica veloce. Alfreider, ampliata la mobilità elettrica

(FERPRESS) – Bolzano, 7 GEN – Lungo le strade dell’Alto Adige ci sono già più di 100 stazioni di ricarica pubbliche, di cui circa 20 sono stazioni di ricarica rapida. Nel prossimo anno e mezzo – grazie a un bando statale che finanzia una collaborazione tra STA – Strutture Trasporto Alto Adige, Alperia, l’altoatesino Konsortium ARO e l’azienda Alpitronic di Bolzano – se ne aggiungeranno altre 33 per la ricarica rapida.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it