Bolzano: approvato progetto di intervento a Montagna per maggiore sicurezza del traffico

(FERPRESS) – Bolzano, 21 LUG – L’assessore alla mobilità, Daniel Alfreider, spiega: “Con questo intervento intendiamo realizzare, assieme al Comune di Montagna, condizioni di maggiore sicurezza per tutti gli utenti del traffico”. I progetti in fase di pianificazione fanno parte del concetto generale che mira ad una maggiore sicurezza sulla Strada delle Dolomiti (SS 48), e riguarda anche altre località della zona. “Pianifichiamo gli interventi uno dopo l’altro e li implementiamo passo dopo passo per non aprire vari cantieri lungo la strada statale, su cui circolano circa 7500 veicoli al giorno in estate e fino a 11.900 veicoli al giorno in inverno ” afferma Alfreider.Questa arteria rappresenta un collegamento fondamentale tra Ora, la Val di Fiemme (Trentino) ed il Cadore (provincia di Belluno).

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 21/7/2021 h 13:02 - Riproduzione riservata