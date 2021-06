Bolzano: ampliamento per passo Sella con tratto ciclabile aumenta la sicurezza di transito e incentiva la mobilità dolce

(FERPRESS) – Bolzano, 30 GIU – La sicurezza sulla strada statale SS 242 tra Selva Gardena e passo Sella dovrebbe essere incrementata per mezzo della costruzione di un tratto ciclabile di circa mezzo chilometro. Su iniziativa dell’assessore alla mobilità Daniel Alfreider, la Giunta provinciale ieri, a tal fine, ha approvato la modifica delle caratteristiche tecniche riferite a un intervento che era già stato approvato e che ora viene integrato con l’ampliamento della banchina stradale per consentire il transito sicuro anche ai ciclisti. Secondo l’assessore l’intervento non solo contribuisce a migliorare il livello di sicurezza sulla strada del passo, ma incentiva forme di mobilità più sostenibili.

