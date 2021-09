Bolzano: Alperia SpA vince il Premio Mobilità Alto Adige 2021

(FERPRESS) – Bolzano, 17 SET – L’edizione 2021 del Premio Mobilità Alto Adige ha visto 17 partecipanti presentare i loro progetti entro la fine di luglio. Alperia SpA è riuscita a convincere la giuria con il progetto “Alperia per una mobilità sostenibile”. Il progetto prevede misure per evitare di creare traffico (ad esempio la possibilità di fare smart working fino a 12 giorni al mese), per trasferire il traffico su modalità sostenibili (tra le altre cose anche il noleggio di e-bike, bus navetta dalla stazione di Bolzano fino alla sede di Edyna) e per migliorare il traffico (aumento dei veicoli elettrici nel parco veicoli, installazione di colonnine di ricarica, ecc.).

Pubblicato da COM il: 17/9/2021 h 10:48 - Riproduzione riservata