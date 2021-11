Bolzano: al via progettazione 2° lotto tratte d’accesso al BBT (circonvallazione ferroviaria)

(FERPRESS) – Bolzano, 18 NOV – Può iniziare subito la progettazione del secondo lotto di costruzione delle tratte d’accesso al BBT, cioè la circonvallazione ferroviaria di Bolzano. Questo il risultato dell’incontro di ieri sera (17 novembre) del presidente della Provincia, Arno Kompatscher, e dell’assessore, Daniel Alfreider, con l’amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato, Luigi Ferraris, nominato lo scorso giugno e da settembre membro del Comitato direttivo della Comunità delle Ferrovie Europee e l’amministratrice delegata die RFI, Vera Fiorani. Presente all’incontro anche Martin Ausserdorfer, direttore del Consorzio Osservatorio del BBT. Al centro dell’incontro erano i progetti attuali e futuri riguardanti le infrastrutture ferroviarie in Alto Adige.

