Bolzano: al via i lavori per la ciclabile tra piazza Mazzini e piazza Gries

(FERPRESS) – Bolzano, 10 NOV – Al via in questi giorni i lavori di realizzazione del tratto di ciclabile di corso Libertà compreso tra piazza Mazzini e piazza Gries.Durata prevista: 90 giorni (con sospensione invernale) e termine lavori entro aprile 2021.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it