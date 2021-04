Bolzano: al via i lavori di ristrutturazione del piazzale della stazione di Collalbo

(FERPRESS) – Bolzano, 7 APR – Da alcuni giorni sono in corso i lavori di ristrutturazione del piazzale antistante la stazione di Collalbo. Nel corso del sopralluogo di oggi (mercoledì 7 aprile), l’assessore provinciale alla mobilità, Daniel Alfreider, Paul Lintner, sindaco del Comune di Renon, e Joachim Dejaco, direttore generale di STA – Strutture Trasporto Alto Adige, hanno potuto verificare lo stato di avanzamento dei lavori.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it