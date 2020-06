Bolzano: fino al 18 luglio eBike da testare per andare al lavoro in bici

(FERPRESS) – Bolzano, 12 GIU – Fino al 18 luglio con l’azione “Relaxed to work. Test an eBike” possibile testare una bici elettrica per andare al lavoro. Da oggi fino al 18 luglio le persone maggiorenni che lavorano in provincia di Bolzano hanno la possibilità di testare una bicicletta elettrica.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 12/6/2020 h 14:21 - Riproduzione riservata