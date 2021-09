Bolzano: affidamento in house dei servizi di trasporto pubblico di linea extraurbani a SASA da novembre 2021

(FERPRESS) – Bolzano, 14 SET – Dal novembre 2021 al 13 novembre 2031 sarà SASA– Società Autobus Servizi d’Area SpA, società in house della Provincia e dei Comuni di Bolzano, Merano e Laives, a occuparsi di circa 30 servizi di trasporto pubblico di linea extraurbano della rete della mobilità ecosostenibile, con particolare attenzione alla tutela del clima. La Giunta provinciale oggi (14 settembre) ha approvato l’affidamento in house dei servizi di autolinee.

