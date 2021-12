Bolzano: a breve consegna ufficiale del Punto logistico Val Pusteria a Stegona

(FERPRESS) – Bolzano, 3 DIC – In vista dell’ormai imminente consegna del Punto logistico stradale del Servizio strade Val Pusteria a Stegona, presso Brunico, oggi (2 dicembre) gli assessori provinciali Daniel Alfreider (mobilità e infrastrutture) e Massimo Bessone (edilizia e patrimonio), assieme al direttore della Ripartizione Servizio strade, Philipp Sicher, hanno valutato lo stato di avanzamento dei lavori e visionato i nuovi spazi. Alla consegna ufficiale dell’opera mancano ancora alcuni passaggi amministrativi.

