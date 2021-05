Bolzano: 84 aziende possono ora testare un veicolo elettrico per 4 giorni. Alfreider ha consegnato i primi 27 mezzi

(FERPRESS) – Bolzano, 10 MAG – Sono 250 le aziende che quest’anno hanno partecipato alla campagna provinciale eTestDays. Di queste, 84 possono ora testare un veicolo elettrico per 4 giorni sperimentandone l’efficienza nell’uso quotidiano e i vantaggi di viaggiare a zero emissioni.

