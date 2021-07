Bolzano: 33 nuove stazioni di ricarica veloce per l’Alto Adige. Auto cariche in mezz’ora

(FERPRESS) – Bolzano, 14 LUG – Le prime 11 stazioni di ricarica veloce (hypercharger) sono già state installate nel centro di Laives, ad Appiano sulla Strada del Vino ed a Ortisei lungo la strada principale. Entro la metà del 2022 se ne aggiungeranno altre 22. A Egna la stazione di ricarica veloce si trova vicino alla strada nazionale, accanto alla Würth Arena, e pertanto, fa notare la sindaca di Egna Karin Jost, molto vicina alla zona industriale e all’entrata dell’autostrada.

