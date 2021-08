Bologna: Trenitalia Tper e le istituzioni turistiche uniscono le forze per la ripartenza turistica

(FERPRESS) – Bologna, 4 AGO – C’è anche Trenitalia Tper al fianco della Destinazione Bologna metropolitana per la ripartenza turistica del territorio. È di oggi l’annuncio della chiusura dell’accordo di co-marketing stretto tra Trenitalia Tper e Destinazione, grazie al quale i passeggeri dei treni regionali potranno avere accesso a promozioni e scontistiche su diversi prodotti e pacchetti commercializzati da Bologna Welcome, il Convention & Visitors Bureau di Bologna.

