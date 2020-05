Bologna: si avvia a completamento la linea 6 della Bicipolitana che collegherà il territorio dell’Unione Reno Galliera

(FERPRESS) – Bologna, 22 MAG – Nella notte tra sabato 23 e domenica 24 maggio verrà posizionata la terza passerella della rete ciclabile della Reno Galliera sulla linea numero 6 della Bicipolitana (Bologna-Galliera), la rete ciclabile metropolitana bolognese in corso di realizzazione che alla fine conterà quasi 500 km, 10 linee principali e 6 complementari.



