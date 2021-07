Bologna: question time su ciclabile di via Guerrazzi. La risposta dell’assessore Mazzanti

(FERPRESS) – Bologna, 16 LUG – “In merito agli articoli di stampa relativi alla nuova corsia ciclabile per doppio senso ciclabile di recente realizzata in via Guerrazzi e nella parte sud di piazza Aldrovandi; domanda al Sindaco e alla Giunta una valutazione politico-amministrativa in generale in merito sia alla natura strategica dell’intervento attuato in via Guerrazzi per il completamento del percorso lungo l’intera Cerchia del Mille (anche in relazione al Biciplan e al Piano della mobilità ciclabile emergenziale), sia all’importanza in generale dello strumento del doppio senso ciclabile per favorire la ciclabilità diffusa in centro storico; se ritiene o meno che il doppio senso ciclabile, sia in generale che nello specifico caso della nuova corsia di via Guerrazzi, sia un provvedimento pericoloso e che aumenta il rischio di incidenti tra auto e bici, anche alla luce delle analoghe esperienze italiane ed europee e dei dati sulla incidentalità disponibili anche relativamente a Bologna; se risulta o meno all’amministrazione che le nuove corsie ciclabili realizzate ostacolino il carico e scarico delle merci, se svolto in modo regolare, in piazza Aldrovandi”.

Pubblicato da COM il: 16/7/2021 h 13:01 - Riproduzione riservata