Bologna: pubblicato bando di gara europeo per la prima linea della rete tranviaria

(FERPRESS) – Bologna, 6 AGO – È stato pubblicato oggi, 6 agosto 2021, il bando di gara europeo per la realizzazione della prima linea della rete tranviaria. Il Comune di Bologna ha scelto l’appalto integrato attraverso il quale saranno affidate congiuntamente la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori per la realizzazione della linea rossa, prevista dal Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (Pums).

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it