Bologna: presentata la 2a edizione del Salone Nautico. La fiera diventa Internazionale e viaggia con Trenitalia

(FERPRESS) – Bologna, 21 OTT – Presentata questa mattina, alla Camera di Commercio di Bologna, la seconda edizione del Salone Nautico Internazionale di Bologna in programma, dal 30 ottobre al 7 novembre, nel quartiere fieristico di BolognaFiere. L’evento, dopo il debutto dello scorso anno, grazie alla partnership con Trenitalia e l’acquisizione dell’identità di Salone Internazionale, dimostra una netta crescita con il raddoppio dello spazio espositivo (24.800 metri quadri) una crescita del +20% di espositori e la presenza di circa 200 imbarcazioni in esposizione.

L'abbonamento per un anno a