Bologna: da ottobre al via misure per qualità dell’aria. 7 domeniche ecologiche in cui il biglietto del bus avrà validità giornaliera

(FERPRESS) – Bologna, 28 SET – Tornano dal 1° ottobre le misure per la tutela e il risanamento della qualità dell’aria. Le limitazioni alla circolazione, previste per la lotta allo smog nella stagione invernale, quest’anno si applicheranno in due fasi: la prima dal 1° ottobre 2020 al 10 gennaio 2021 e la seconda dall’11 gennaio al 31 marzo 2021. Il blocco dei veicoli Euro 4 diesel è previsto nella seconda fase in seguito a una decisione condivisa fra le Regioni del bacino padano. Da subito, invece, si confermano i blocchi già in vigore nella scorsa stagione, riguardanti veicoli a benzina fino ad Euro 1, diesel fino ad Euro 3, motocicli e ciclomotori pre-euro.

Pubblicato da COM il: 28/9/2020 h 16:40 - Riproduzione riservata