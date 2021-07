Bologna: ok a integrazione indirizzi e proposte per Passante e a progetto linea rossa tram

(FERPRESS) – Bologna, 28 LUG – La Giunta guidata dal sindaco Virginio Merola, su proposta della vicesindaca con delega all’urbanistica, Valentina Orioli, e dell’assessore alle politiche per la mobilità, Claudio Mazzanti, ha approvato la delibera, immediatamente entrata in vigore, con gli indirizzi e le proposte che integreranno il parere del Comune di Bologna alla Conferenza dei Servizi sul Passante di Bologna, la cui prossima seduta è fissata per domani, 29 luglio 2021, in prosecuzione della seduta del 16 giugno scorso.

Pubblicato da COM il: 28/7/2021 h 17:03