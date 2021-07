Bologna: nuove rastrelliere per le biciclette in città, sono iniziate le prime sostituzioni

(FERPRESS) – Bologna, 30 GIU – Una nuova modalità di parcheggio della propria bicicletta più sicura e confortevole: sono iniziati oggi in via Foscolo, davanti al Liceo Righi, i lavori di installazione del nuovo modello di portabicicletta individuato dall’Amministrazione comunale con il via libera della Soprintendenza e gestito da Tper nell’ambito della gestione della sosta. In occasione delle prime installazioni era presente con i tecnici anche l’assessore alle politiche per la mobilità, Claudio Mazzanti. Il nuovo modello risponde alle esigenze di comodità e di sicurezza: la rastrelliera è dotata di robusti archi dove la bicicletta si può fissare in più punti. La compattezza di questo modello facilita l’ancoraggio al suolo senza danneggiare la pavimentazione.

Pubblicato da COM il: 30/6/2021 h 17:04 - Riproduzione riservata