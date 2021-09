Bologna: la Settimana Europea della Mobilità compie 20 anni. Le iniziative

(FERPRESS) – Bologna, 13 SET – La Fondazione per l’Innovazione Urbana, in collaborazione con il Comune di Bologna, la Città metropolitana di Bologna e la Regione Emilia-Romagna, organizza anche quest’anno la Settimana Europea della Mobilità a Bologna.

Il 2021 rappresenta per l’iniziativa europea un anno particolarmente significativo poiché festeggia i suoi primi 20 anni. L’edizione di quest’anno è incentrata sulla sicurezza e sulla salubrità delle scelte di mobilità sostenibile. Lo slogan è “Muoviti sostenibile…e in salute” e rende omaggio alle difficoltà imposte dalla pandemia di Covid-19 e alle opportunità di cambiamento derivanti da questa crisi senza precedenti

