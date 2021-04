Bologna Interporto: Prologis realizza due nuovi edifici BTS per importante corriere espresso

(FERPRESS) – Bologna, 20 APR – Con la realizzazione di due nuovi edifici build-to-suit di classe A di circa 30.000 metri quadrati si completa la nuova piattaforma logistica di un importante cliente espresso presso l’Interporto di Bologna. Nel corso degli ultimi quattro anni Prologis ha infatti ha realizzato sulle specifiche esigenze del cliente 4 edifici moderni e tecnologicamente avanzati che occupano una superficie complessiva di 60.000 metri quadrati.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it