Bologna: in question time il collegamento tra la Ciclovia del Sole e la rete ciclabile del comune

(FERPRESS) – Bologna, 23 APR – Il consigliere Andrea Colombo, esponente del Partito Democratico, ha presentato un question time sulla Ciclovia del Sole. “In merito agli articoli di stampa relativi alla Ciclovia del Sole; domanda al Sindaco e alla Giunta una valutazione politico-amministrativa generale in merito all’importanza di questa nuova infrastruttura per lo sviluppo del cicloturismo anche nella città di Bologna e se perciò l’amministrazione condivide la necessità di collegare in modo forte la Ciclovia del sole con la rete ciclabile del Comune di Bologna, per portare i cicloturisti a fermarsi ed esplorare anche la nostra città e non solo passarci vicino o attraversarla; se, come e in quali tempi l’amministrazione intende assicurare, nel territorio comunale, un collegamento transitorio tra la Ciclovia del sole e la Tangenziale delle biciclette, e, in particolare, quale itinerario provvisorio è stato pensato e quali interventi di minima saranno eseguiti per garantire le indispensabili condizioni di sicurezza e di riconoscibilità/segnalamento del percorso, soprattutto nelle strade prive di piste o corsie ciclabili; se, come e in quali tempi l’amministrazione comunale, anche d’intesa con la città metropolitana, ha in programma di realizzare un percorso definitivo di collegamento e attraversamento urbano della Ciclovia del sole nel territorio comunale, e, in particolare, a quale itinerario si sta pensando e se i relativi interventi infrastrutturali sono già previsti nell’ambito dei fondi disponibili per la prosecuzione della ciclovia verso l’Appennino e Firenze e/o in altri programmi di finanziamento”.

Pubblicato da COM il: 23/4/2021 h 12:50 - Riproduzione riservata