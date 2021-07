Bologna: in question time chiarimenti su città “zona 30”. La risposta di Mazzanti

(FERPRESS) – Bologna, 23 LUG – L’assessore Claudio Mazzanti ha risposto questa mattina, in sede di Question Time, alla domanda d’attualità del consigliere Gian Marco De Biase (Gruppo misto) Bologna città “zona 30”.

La domanda del consigliere De Biase

“Visti gli articoli di stampa apparsi in merito alla campagna di raccolta firme per proporre al Sindaco di rendere Bologna una città “Zona 30” escludendo i viali e le strade di scorrimento principali. Visto che le bici elettriche ed i monopattini se utilizzati in maniera impropria possono raggiungere velocità tali da mettere a repentaglio la sicurezza dei pedoni e dei ciclisti di bici tradizionali. Pone la seguente domanda di attualità per conoscere il pensiero del Sindaco e della Giunta sul tema. Per sapere dall’Amministrazione: se pensa di intervenire per gestire tale fenomeno effettuando non solo controlli sul corretto utilizzo delle bici elettriche ma anche se pensa di migliorare e aumentare la cartellonistica sulle piste ciclabili”.

Pubblicato da COM il: 23/7/2021 h 12:42 - Riproduzione riservata