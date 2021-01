Bologna: chiesto finanziamento da 90 mln per 2 linee di metrobus elettrico nell’ambito del “Fondo per Trasporto rapido di Massa a impianti fissi”

(FERPRESS) – Bologna, 14 GEN- Sono la Bologna-Granarolo-Baricella e la Bologna-Castenaso-Medicina le prime due linee di Metrobus elettrico che vedranno la luce. In questi mesi sono state infatti progettate dalla Città metropolitana e domani sbarcheranno a Roma per avere 91 milioni di euro di finanziamento nell’ambito del “Fondo per le risorse destinate al Trasporto rapido di Massa ad Impianti fissi” (lo stesso a cui il Comune di Bologna ha chiesto il finanziamento della seconda linea verde del Tram).

Pubblicato da COM il: 14/1/2021 h 13:02 - Riproduzione riservata