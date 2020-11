Bologna: Area ferroviaria Ravone, da giunta ok a FS Sistemi Urbani per la presentazione del PUA

(FERPRESS) – Bologna, 6 NOV – La giunta guidata dal sindaco Virginio Merola ha autorizzato FS Sistemi Urbani a presentare il piano urbanistico attuativo (PUA) relativo all’area ferroviaria Ravone. Si tratta di una delle grandi aree previste dal Piano Operativo Comunale “Rigenerazione di Patrimoni Pubblici” e la delibera che dà il via libera alla presentazione del piano è stata licenziata nell’ultima riunione su proposta della vicesindaca e assessora all’Urbanistica Valentina Orioli.

