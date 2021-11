Bologna: al via il progetto di fattibilità per il Centro di mobilità di San Benedetto Val di Sambro

(FERPRESS) – Bologna, 15 NOV – Avviato dalla Città metropolitana il progetto di fattibilità tecnico-economica del terzo Centro di mobilità finanziato dal fondo opere prioritarie del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili-MIMS e previsto dal Piano Urbano della Mobilità Sostenibile-PUMS, nell’ambito della stazione di San Benedetto Val di Sambro per la sua qualificazione a nuova polarità a servizio del territorio nel ruolo di hub intermodale.

