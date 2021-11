Bologna: al via il gruppo di lavoro per l’Accordo metropolitano per la logistica etica

(FERPRESS) – Bologna, 9 NOV – Si è insediato questa mattina il gruppo di lavoro per l’Accordo metropolitano per la logistica etica che, su mandato del sindaco Matteo Lepore che ha aperto i lavori, si dovrà occupare della redazione di una proposta tecnica dell’Accordo.

Al gruppo di lavoro hanno preso parte, coordinati dalla Città metropolitana di Bologna: Absea, Alleanza delle Cooperative, Aeroporto di Bologna, Ausl di Bologna e di Imola, Cgil Bologna e Imola, Cisl metropolitana, Cna, Confindustria Emilia, Fondazione ITL, Libera-Contro le mafie, Interporto Bologna, Ispettorato del lavoro, Regione Emilia-Romagna, UIL metropolitana.

Pubblicato da COM il: 9/11/2021 h 14:44 - Riproduzione riservata