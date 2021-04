Bologna: abbonamento TPL gratuito alle persone senza dimora, al via nella nuova convenzione Comune-Tper

(FERPRESS) – Bologna, 13 APR – Sono circa 900 le persone senza dimora che dal prossimo mese potranno beneficiare dell’abbonamento gratuito per il trasporto pubblico locale. Lo prevede la nuova convenzione tra Area Welfare del Comune di Bologna e Tper, che amplia i beneficiari degli abbonamenti agevolati “Mi muovo insieme”, estendendo questa misura anche alle persone senza dimora.

