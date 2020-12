Bologna: 9.700 le persone che nel primo mese di esercizio hanno utilizzato il people mover

(FERPRESS) – Bologna, 22 DIC – Sono state 9.700 le persone che, nel primo mese di esercizio, hanno utilizzato il people mover, il servizio di navetta veloce su monorotaia gestito dalla società Marconi Express spa, che dallo

scorso 18 novembre collega in 7 minuti la stazione centrale di Bologna e l’aeroporto Marconi, con corse ogni 15 minuti dalle ore 5,40 a mezzanotte.



