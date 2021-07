Bologna: 39 mln alla Città metropolitana per rinnovo parco bus metropolitano

(FERPRESS) – Bologna, 21 LUG – Sono 92 i nuovi mezzi ad alimentazione alternativa o a emissione zero che la Città metropolitana acquisterà per il rinnovo del parco autobus destinato ai servizi di trasporto pubblico di ambito metropolitano (urbano e extraurbano) con un contributo statale di 39.426.511 euro (dilazionati in 3 quinquenni fino al 2033).

Pubblicato da COM il: 21/7/2021 h 14:08 - Riproduzione riservata