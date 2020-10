Bologna: 18 novembre entrerà in esercizio il people mover gestito dalla società Marconi Express spa

(FERPRESS) – Bologna, 15 OTT – Mercoledì 18 novembre entrerà in esercizio il people mover, il servizio di navetta veloce su monorotaia tra la stazione centrale di Bologna e l’aeroporto Marconi, gestito dalla società Marconi Express spa.

