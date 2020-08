Bogotá Metro Company: scelto il Gruppo per lavori di costruzione della prima linea metro di Bogotá. Partecipano anche Fs e Mm

(FERPRESS) – Roma, 27 AGO – La Bogotá Metro Company (EMB) ha riferito nei giorni scorsi che, con l’approvazione del sistema bancario multilaterale, ha scelto il gruppo che sarà incaricato di effettuare la revisione completa del contratto di concessione mediante il quale eseguirà, tra le altre attività, i lavori di costruzione della prima linea della metropolitana di Bogotá. Quello selezionato è stato il PLMB Supervisor Consortium, composto da aziende provenienti da Italia, Spagna, Messico e Colombia.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it