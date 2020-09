Boeing ed Etihad Airways: concluso test di un volo intercontinentale con una miscela con 50% di carburante sostenibile

(FERPRESS) – Roma, 18 SET – Boeing ed Etihad Airways hanno concluso i test nell’ambito del programma ecoDemonstrator 2020 con un volo intercontinentale che ha utilizzato una miscela composta al 50% da carburante sostenibile e per il restante 50% da carburante tradizionale.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it