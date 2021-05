BNEF: i veicoli elettrici saranno più economici delle auto a benzina entro il 2027

(FERPRESS) – Roma, 11 MAG – Secondo un nuovo studio BloombergNEF commissionato da Transport & Environment (T&E), le auto elettriche e i furgoni saranno più economici da produrre rispetto ai veicoli a combustibili fossili in ogni segmento di veicoli leggeri in tutta Europa dal 2027 al più tardi. La ricerca ha scoperto che i veicoli elettrici a batteria potrebbero raggiungere il 100% delle nuove vendite in tutta l’UE entro il 2035, se i legislatori introducessero misure come obiettivi di CO2 dei veicoli più rigorosi e un forte sostegno per le infrastrutture di ricarica. T&E ha invitato l’UE a inasprire gli obiettivi in materia di emissioni negli anni 2020 e a fissare il 2035 come data di fine per la vendita di nuovi veicoli inquinanti.

Pubblicato da AB il: 11/5/2021 h 11:04 - Riproduzione riservata