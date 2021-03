BMW Group e Daimler Mobility intendono vendere PARK NOW Group a EasyPark Group

(FERPRESS) – Roma, 10 MAR – BMW Group e Daimler Mobility AG hanno deciso di vendere la loro joint venture PARK NOW Group a EasyPark Group, previa approvazione delle autorità competenti. PARK NOW è l’operatore di parcheggio delle joint venture YOUR NOW delle case automobilistiche insieme ai servizi di car sharing (SHARE NOW), ride hailing e pianificazione dei viaggi (FREE NOW / REACH NOW), nonché la ricarica (CHARGE NOW) in Europa e Nord e Sud America. EasyPark, un player internazionale forte e di grande esperienza che quest’anno celebra il suo 20 ° anniversario, intende acquisire PARK NOW Group per espandere ulteriormente le proprie attività commerciali secondo il proprio piano di crescita globale.

Sotto l’egida di PARK NOW Group, entrambi i proprietari delle joint venture YOUR NOW hanno sviluppato negli ultimi anni un fornitore globale di servizi di parcheggio digitale. Il gruppo PARK NOW opera con i marchi RingGo, PARK NOW, Park-line e Parkmobile in 11 paesi. PARK NOW Group offre un ampio portafoglio di servizi digitali relativi al parcheggio, sia nei parcheggi che su strada in oltre 1.100 città. I clienti possono prenotare, prenotare e pagare i parcheggi online in anticipo tramite l’app.

EasyPark è una società europea di mobilità in rapida crescita che aiuta i conducenti a trovare, gestire e pagare da remoto sia il parcheggio che la ricarica dei veicoli elettrici. Con la sua tecnologia all’avanguardia, EasyPark supporta i suoi utenti, le aziende per cui lavorano, le città e gli operatori di parcheggio con l’amministrazione, la pianificazione e la gestione dei parcheggi che lavorano senza problemi in oltre 2.200 città in 20 paesi in tutta Europa e Australia. L’azienda è stata riconosciuta da Deloitte come una delle “Best Managed Companies” nel 2019 e nel 2020.

La prevista acquisizione di PARK NOW Group consente a EasyPark di crescere ulteriormente e diventare un pioniere globale nei servizi di mobilità digitale legati ai parcheggi. Le due società sono perfettamente posizionate per la copertura del mercato negli Stati Uniti e in Europa. Entrambi i fornitori di servizi sono profondamente impegnati per la soddisfazione del cliente e condividono una cultura aziendale basata sull’entusiasmo tecnologico e sulla ricerca incessante del miglioramento. Sono guidati dalla passione per la mobilità intelligente e per città più pulite e vivibili. Con la sua copertura e scala globali, nonché un portafoglio integrato, EasyPark intende finanziare ulteriore crescita ed espansione e offrirà servizi integrati ancora migliori ai propri clienti in futuro.

“Accogliamo con favore l’acquisizione da parte di Easy Park della nostra attività di servizi di parcheggio congiunti. Questo è un passo sostanziale nell’evoluzione in corso di questi servizi digitali e creerà uno slancio sostenibile a vantaggio dei clienti e di ulteriore innovazione “, afferma Rainer Feurer, Vice President of Corporate Investments presso BMW Group.

“Con PARK NOW, abbiamo creato un attore significativo nel mercato dei servizi digitali. PARK NOW e EasyPark sono una combinazione perfetta che fornirà offerte interessanti per i clienti di tutto il mondo “, afferma Stephan Unger, membro del consiglio di amministrazione di Daimler Mobility for Finance, Controlling, Risk Management and Digital Mobility Solutions.

“Siamo lieti di dare il benvenuto a PARK NOW Group, ai suoi clienti e all’intero team nel Gruppo EasyPark. Questo ci consente di aggiungere valore e semplificare la mobilità nella vita di tutti i giorni per più città, gestori di parcheggi e utenti comuni. L’acquisizione è strategicamente importante per accelerare le nostre capacità innovative di crescita a lungo termine “, afferma Johan Birgersson, CEO di EasyPark Group.

L’amministratore delegato del gruppo PARK NOW, Jörg Reimann, afferma: “Il gruppo PARK NOW e il gruppo EasyPark condividono un obiettivo comune: creare soluzioni che semplificano il parcheggio in qualcosa di semplice, veloce e senza sforzo per conducenti, operatori e città. È bello guidare ulteriormente l’innovazione con EasyPark. Per il settore dei parcheggi, le condizioni per costruire e guadagnare in scala attraverso questo processo sono particolarmente forti. Il tutto è maggiore della somma delle sue parti. ”

Le parti hanno convenuto di non divulgare i termini della transazione. L’accordo è soggetto ad approvazione preventiva da parte delle autorità antitrust competenti.

10/3/2021