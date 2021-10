Blue Economy Summit: prima giornata dedicata al porto, alla diga foranea e al waterfront di Genova

(FERPRESS) – Genova, 13 OTT – Con una prima sessione dedicata alle “Prospettive di sviluppo del Porto di Genova”, si è aperto il Blue Economy Summit a Genova da oggi fino al 16 ottobre. Dopo i saluti di benvenuto di Francesco Maresca, assessore allo Sviluppo Economico Portuale del Comune di Genova, gli interventi introduttivi di Federico Delfino, rettore dell’Università di Genova, Raffaella Paita, presidente della Commissione Trasporti della Camera dei deputati e Marco Faimali, presidente area di ricerca del CNR Liguria, che ha sottolineato l’impegno dell’istituto per portare avanti una rivoluzione blu in questa città.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it