Blue Air inizia il servizio diretto da Milano Linate a Parigi Charles de Gaulle

(FERPRESS) – Milano, 23 AGO – Blue Air inizia oggi il servizio diretto da Milano Linate a Parigi Charles de Gaulle, operando il volo inaugurale con il 100% del riempimento. Blue Air diventa la prima compagnia aerea ultra low cost che collega Linate con il principale aeroporto di Parigi. La rotta sarà servita da Boeing 737. Il prezzo dei biglietti parte da 14,99 euro a tratta – cup e un cambio gratuito inclusi.

