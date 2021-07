Blue Air espande il proprio network da Milano Linate con 3 nuovi voli dirette da agosto 2021

(FERPRESS) – Milano, 19 LUG – Blue Air annuncia servizi giornalieri da Milano Linate per Barcellona, Catania e Parigi Charles de Gaulle nellaa stagione estiva 21, diventando l’unica compagnia aerea che collega Linate con Barcellona e l’unica ULCC operante da Milano-Linate a Parigi-Charles de Gaulle. Tutte le rotte saranno servite da Boeing 737/800 – jet da 189 posti.

Blue Air espande il proprio network da Milano Linate, introducendo tre nuove rotte chiave per Catania, Barcellona e Parigi Charles de Gaulle a partire dal 16 agosto 2021. I voli sono già disponibili per la prenotazione e i prezzi dei biglietti partono da 9,99 Euro (Catania)/ 14,99 euro (Barcellona e Parigi), solo andata – tasse ed un cambio gratuito inclusi.

Dopo il successo dello sviluppo delle sue operazioni da Milano Linate, Blue Air ha anche incrementato il servizio tra Bucarest – Milano Linate portandolo a due voli al giorno, operando servizi mattutini e serali tra le due città.

