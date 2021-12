BLS: più treni per il trasporto veicoli durante le feste e nei fine settimana fino a dopo Pasqua

(FERPRESS) – Roma, 13 DIC – Durante le feste e nei fine settimana della stagione sciistica i lavori di manutenzione nella galleria in quota del Lötschberg saranno sospesi. Nella galleria tra Kandersteg e Goppenstein transiteranno fino a sei treni auto all’ora in ogni direzione.

Dall’estate 2018 la BLS è impegnata nel rinnovo dei binari nella galleria in quota del Lötschberg tra Kandersteg e Goppenstein. Da sabato 18 dicembre al 9 gennaio 2022 i lavori di manutenzione saranno sospesi. In questo modo, durante le feste, la BLS potrà mettere a disposizione della clientela fino a sei treni auto all’ora in ogni direzione.

Pubblicato da COM il: 13/12/2021 h 10:44 - Riproduzione riservata