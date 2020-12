BLS: dal 13 dicembre gestirà l’InterRegio 17 tra Berna e Olten. Dall’estate 2021 in servizio i nuovi treni di tipo MIKA

(FERPRESS) – Roma, 9 DIC – Dal 13 dicembre 2020 BLS prende in consegna da FFS la gestione del RegioExpress (RE) in servizio finora tra Berna e Olten. Ora la linea si chiama InterRegio 17 (IR17). Per le stazioni intermedie servite, ossia Burgdorf, Wynigen, Herzogenbuchsee e Langenthal, non sono previste variazioni. BLS inserisce però un collegamento serale aggiuntivo da Olten.

Pubblicato da COM il: 9/12/2020 h 11:02